Clamoroso Juventus, decisione da non credere su Allegri!

Novità clamorosa su Massimiliano Allegri: non è ancora finita tra lui e la Juventus, la decisione del club!

Tra l’allenatore livornese ed il club juventino non è ancora finita. Dopo due giorni dalla vittoria della 15esima Coppa Italia da parte della Juventus, la società bianconera ha deciso di separarsi da Allegri e di affidare la panchina per le ultime gare di campionato a Montero. Nel corso dei giorni l’ex allenatore del Milan è stato accostato anche al Napoli, alla ricerca fino a quel momento ancora dell’uomo giusto su cui puntare fortemente.

A distanza di poche settimane tutto è cambiato: Antonio Conte sta per diventare il prossimo allenatore del Napoli mentre Massimiliano Allegri non ha ancora chiuso con la Vecchia Signora. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2025 e l’esonero gli avrebbe permesso di percepire lo stipendio ancora per un’altra stagione, nel caso della scelta di un anno sabbatico.

Niente esonero, la Juve opta per il licenziamento per giusta causa

Massimiliano Allegri, nonostante la vittoria per 1-0 sull’Atalanta di Gasperini che è valsa la coppa, si è reso protagonista di uno spiacevole evento. L’allenatore ha infatti sfogato tutta la sua rabbia per le decisioni arbitrali e probabilmente per tutta la tensione accumulata creatasi intorno alla sua posizione che non gli ha permesso di tenere il controllo.

La Juventus, di conseguenza, ha fermamente condannato il comportamento di Allegri nella nota ufficiale in cui è stata ufficializzata la separazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, però, l’ex tecnico della Vecchia Signora nelle ultime ore avrebbe ricevuto la notifica di licenziamento per giusta causa dalla Juventus. Una scelta della società che condurrà Allegri a procedere per vie legali, chiedendo a sua volta i danni d’immagine.