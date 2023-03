Trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht, c’è un altro pericolo: sapete succederà a Napoli?

Il divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la sfida contro il Napoli in programma mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona ha scatenato numerose polemiche tra i tedeschi. Il Governo ha infatti deciso che per il match di ritorno degli ottavi di Champions League i tifosi tedeschi non potranno assistere al match.

Divieto trasferta ai tifosi dell’Eintracht, le reazioni

I dirigenti del club ed alcuni membri del Consiglio Comunale della città tedesca hanno espresso più volte il loro disappunto, come vi abbiamo evidenziato nel corso delle ultime ore. Ci sono state reazioni forti: dal rifiuto di ogni cerimonia come il pranzo UEFA tra i dirigenti del club, fino ad alcune richieste di esclusione del Napoli dalla competizione.

Eintracht Napoli

Pericolo tifosi Eintracht a Napoli: cosa succede

L’edizione odierna del Corriere dello Sport però riporta una particolare preoccupazione che sta facendo riflettere e non poco le forze dell’ordine. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: