Spalletti spiazza tutti, titolare a sorpresa contro l’Atalanta: di quale riserve si tratta

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza di Luciano Spalletti prima del big match di domani sera Napoli-Atalanta, che si giocherà al Maradona, fischio d’inizio programmato alle 18.

Il tecnico ha risposto a diverse domande, che hanno interessato diverse tematiche.

Spalletti è stato chiaro, non ci sono scuse, domani il Napoli vuole vincere e ce la metterà tutta per portare a casa i tre punti.

I partenopei, all’andata con la Dea sono riuscito a vincere 1-2, un pò a fatica, domani però il Napoli dovrà giocare da Napoli.

Spalletti svela un titolare a sorpresa in conferenza

Tra le curiosità dei giornalisti, è stata fatta una domanda anche su Ndombelè, centrocampista del Napoli.

Ndombelè secondo lei deve migliorare ancora?

“Ndombele è forte, solo i risultati e le prestazioni di Zielinski ed Anguissa in questo periodo non gli hanno permesso di giocare di più, lui è un cubo che ha forza, tecnica, si scrolla le marcature come potrebbe accadere domani, quando l’ho messo dentro si è fatto trovare pronto per pezzi di partite, è una considerazione di poterlo usare che lei mi ha letto nel pensiero, lei è un sensitivo (ride, ndr)”.

Tatiana Digirolamo