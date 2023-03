Napoli-Lazio, Lazzari sicuro: “Abbiamo battuto i migliori! Ci è successo dopo la vittoria”

Il Napoli si prepara alla sfida con l’Atalanta dopo lo stop contro la Lazio. Il gol di Vecino al 67esimo minuto ha portato ai biancocelesti 3 punti fuori casa fondamentali per il cammino verso la qualificazione in Champions League.

Durante l’ultima partita gli azzurri hanno subìto una sconfitta per 0-1 allo stadio Diego Armando Maradona che ha segnato la seconda sconfitta in campionato. La Lazio ha saputo arginare il gioco del Napoli, complice la gara preparata molto bene da Sarri che ha intrappolato Lobotka a centrocampo impossibilitando lo sviluppo delle azioni e disinnescando i possibili attacchi azzurri.

Su Lazio Style Channel è intervenuto l’esterno della Lazio Manuel Lazzari che ha analizzato l’ultimo match commentando l’ottima prestazione dei compagni e sottolineando l’importanza del prossimo scontro con il Bologna:

“Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mese. Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura”.