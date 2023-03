Kvaratskhelia batte Di Maria: premio speciale per l’attaccante del Napoli

Nonostante la battuta d’arresto con la Lazio avvenuta la scorsa settimana, il Napoli resta concentrato e guarda avanti verso il big match di domani contro l’Atalanta. L’ultima sconfitta, infatti, non deve annullare le ottime prestazioni precedenti che la squadra ha avuto.

Esempio dello stato di grazia degli azzurri è la nomina come “Giocatore del Mese di Febbraio” per Khvicha Kvaratskhelia che ha collezionato 3 gol e 2 assist tra Spezia, Cremonese, Sassuolo e Francoforte dimostrando di essere fondamentale nell’economia della squadra e del gioco di Spalletti, aiutando i compagni a costruire ma rendendosi anche protagonista e incisivo.

Giocatore del mese: vince Kvaratskhelia

La nomina è arrivata direttamente dal canale ufficiale del gioco EA FIFA. Di seguito il tweet pubblicato dal canale ufficiale:

“Another #POTM award for Khvicha Kvaratskhelia 🔥 February’s @SerieA Player of the Month 👏 #FIFA23 #FUT”

“Un altro traguardo come Giocatore del Mese per Khvicha Kvaratskhelia che si aggiudica il premio come Giocatore del Mese della Serie A a febbraio“.

A contendere il premio con Kvaratskhelia c’erano Baschirotto, Di Maria, Miranchuck e il compagno di squadra Osimhen.