Fan-zone per i tifosi del Napoli al Maradona? C’è la decisione della Questura!

Nelle ultime ore si è parlato molto delle richieste da parte del tifo organizzato azzurro di avere maggiore libertà sugli spalti del Maradona. I tifosi del Napoli lamentano una situazione a loro dire troppo stringente nelle curve e hanno chiesto qualche accorgimento al regolamento d’uso in vigore allo stadio o qualche modifica come l’istituzione di una fan-zone.

Le proteste dei tifosi del Napoli

Una situazione che aveva fatto innervosire particolarmente il tifo organizzato del Napoli sono i fatti avvenuti durante la sfida contro la Lazio, in cui dal settore ospiti è piovuto di tutto ad indirizzo dei tifosi del Napoli. Un ragazzo è stato anche ferito dal lancio di una bomba carta, mentre nei settori riservati ai tifosi azzurri i controlli non consentono l’accesso allo stadio di nulla che non rispetti il regolamento d’uso.

Fan-zone per le Curve del Napoli?

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione a riguardo, svelando la decisione della Questura di Napoli sull’istituzione di una fan-zone nelle Curve del Maradona o qualche modifica al regolamento d’uso dell’impianto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: