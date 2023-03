Napoli-Eintracht, i tedeschi non accettano la scelta di Piantedosi: decisione forte della società

Non tendono a placarsi le polemiche in merito della scelta del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per il match di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 15 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Una decisione criticata dalle autorità tedesche, dai tifosi del Bayern Monaco e non compresa anche da molti supporter partenopei.

Tifosi Eintracht Francoforte

Le motivazioni ufficiali di questo divieto non sono state ancora pubblicate ma è tutto riconducibile a un problema di ordine pubblico: a Napoli erano previsti più di 2000 tifosi tedeschi.

La società tedesca non ha preso per niente bene questa mossa del Ministro Matteo Piantedosi: secondo quanto riporta l’edizione online di Repubblica, l’Eintracht ha annullato ogni incontro con i rappresentanti del Napoli.

Ci saranno solo pochi rappresentanti del club a Napoli e di conseguenza salta il consueto pranzo UEFA. Un clima infuocato anche tra le due società, ma bisogna ribadire che il Napoli c’entra ben poco con questa scelta del Governo italiano.