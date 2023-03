Politano: “Vogliamo vincere lo scudetto, abbiamo una grande opportunità”, poi il messaggio ai tifosi

Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo il piccolo passo falso contro la Lazio dell’ultima giornata.

A pochi giorni dal match con i bergamaschi ha parlato Matteo Politano, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

Di seguito le sue parole:

Abbiamo gran voglia di riscatto, prepariamo questa gara con l’Atalanta già da lunedì. Sarà una gara difficile, ma vogliamo tornare a vincere. Con la Lazio ci abbiamo provato in ogni modo, non meritavamo di perdere.

Le squadre di Sarri giocano molto a pallone, invece qui si sono chiusi e hanno cambiato modo di giocare. Hanno sfruttato l’unica occasione avuta. Noi però dobbiamo riprendere il nostro cammino e giocare come stiamo facendo dall’inizio dell’anno.

Non mi aspettavo questa stagione, ma dal primo giorno si è creato un bel gruppo. I nuovi arrivati sono giocatori importanti e si sono messi a disposizione del mister e della squadra. A Dimaro si vedeva l’entusiasmo, siamo rimasti sorpresi anche noi ma ora la stagione è ancora lunga, non dobbiamo mollare. Durante gli allenamenti riesci a capire il livello della squadra, poi non ci aspettavamo tutto questo. Però i meccanismi sono ben oliati conoscendo meglio il mister dopo un anno.

Scudetto? Ne parliamo, anche solo per scherzo. Abbiamo una grande occasione e lo sappiamo, sarebbe il coronamento di un sogno per tutti quindi daremo il massimo.

L’Atalanta non sta facendo benissimo, ma ci aspetta una gara difficile. Giocano uno contro uno a tutto campo e quindi dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità. Se giocheremo da Napoli porteremo a casa il risultato.

Champions? Vogliamo arrivare ai quarti, sarebbe un risultato storico. Ma ora pensiamo prima al match di campionato, poi in Champions dovremo giocarcela al meglio nonostante il vantaggio. Urlo della Champions al Maradona? Da brividi, ci carica sempre tanto. Abbiamo sempre voglia di far esplodere di gioia i tifosi.

Italia-Inghilterra al Maradona? Spero nella convocazione. Lavori duramente per il club anche per vestire quella maglia, ogni chiamata è un orgoglio.

A Napoli c’è sempre un grande ambiente, a prescindere. Adesso si sente ancora di più il calore della gente, una città come Napoli va vissuta ed è bello. Sappiamo che vincere uno scudetto a Napoli sarebbe un sogno per tutti, la città lo merita dopo tanti anni. Sarebbe una festa incredibile. Noi daremo il massimo gara dopo gara.

Spalletti? Il mister ci tiene sempre sul pezzo e ci sprona a dare il massimo perché la stagione è lunga e bisogna restare concentrati sempre.