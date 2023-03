Gasperini pronto a “copiare” Sarri: accadrà sabato contro il Napoli!

Gasperini si prepara ad affrontare il Napoli di Spalletti con la sua Atalanta. Il tecnico della Dea sta mettendo appunto alcuni “accorgimenti speciali” in vista della sfida contro gli azzurri di sabato pomeriggio al Maradona. Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Stavolta però le marcature dovrebbero essere diverse, come evidenziato dal quotidiano:

Sabato non dovrebbe essere Pasalic a schermare Lobotka, sembra più verosimile che Gasperini scelga Ederson contro il regista di Spalletti. Ederson è uno degli atalantini più in palla e ha fisico e tecnica a sufficienza per trasformare una pressione in un’opportunità offensiva. Rispetto a novembre, c’è una novità. Di Lorenzo, di base terzino destro, ha imparato a sdoppiarsi, ad accentrarsi e a trasformare in una specie di interno aggiunto.