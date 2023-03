Non solo Di Lorenzo e Raspadori dal Napoli, il CT Mancini ci pensa: possibile convocazione a sorpresa

Dopo il tour de force che va avanti dalla ripresa dal post Mondiale, il campionato si prende un turno di sosta per lasciare spazio alle Nazionali. E in particolare ci sarà tanto interesse nei confronti dell’Italia, che tornerà a Napoli dopo 10 anni, per sfidare l’Inghilterra nella sfida valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo.

Tanta attesa anche per convocazioni del CT, che dal Napoli dovrebbe certamente chiamare Di Lorenzo, Raspadori, Meret e probabilmente Politano. A parlarne è stato lo stesso CT Mancini in un’intervista concessa a Il Mattino:

Di Lorenzo è cresciuto tanto, ma anche all’Empoli dava segnali importanti. Ora ha raggiunto un livello psico-fisico altissimo. Ho parlato con Raspadori in queste ore, mi ha detto che sta lavorando per tornare presto in campo: spero davvero che riesca a fare in tempo. Raspa è straordinario come disponibilità e serietà. Davvero per certi versi ha doti uniche. Lo seguo dai tempi del Sassuolo.

Insigne torna a giocare con l’Italia?

Il CT Mancini ha poi aperto alla possibilità di un ritorno a Napoli di Lorenzo Insigne, che potrebbe così tornare a giocare con la maglia della Nazionale. Ecco quanto evidenziato: