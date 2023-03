Atalanta, arriva la conferma: c’è la notizia ufficiale sulla trasferta di Napoli

Sabato ore 18:00 è in programma la sfida di Serie A tra Napoli e Atalanta, gli uomini di Gasperini faranno visita agli azzurri per provare a ritrovare il successo dopo la sconfitta di San Siro ed il pareggio in casa con l’Udinese.

In merito a questo match, è da poco arrivato il comunicato ufficiale in merito alla presenza dei tifosi bergamaschi. Il club nerazzurro aveva tentato con una richiesta al Tar della Campania di aprire la trasferta ai propri tifosi.

Di seguito il comunicato:

Napoli-Atalanta: notizia per i tifosi bergamaschi