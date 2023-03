Napoli-Lazio, ammenda non solo per i tifosi biancocelesti: il Giudice Sportivo multa anche il Napoli!

Napoli-Lazio è finita ormai da quattro giorni, ma le polemiche non limitano a placarsi. Infatti, sei il campo ha lasciato poco da dire, ciò che è successo sugli spalti è stato vergognoso.

Mentre le due curve erano prive di bandiere e tamburi, a causa di restrizioni esagerate, nel settore ospiti è andato in scena uno show deplorevole.

Gli ultras della Lazio, entrati intorno al 30° minuto, hanno lanciato fumogeni verso il campo e petardi e bombe carta che sono arrivate anche nei settori occupati dai tifosi del Napoli e che hanno colpito al braccio un ragazzo di 20 anni.

Comportamenti inaccettabili che sono stati puniti dal Giudice Sportivo, che ha inflitto una multa alla società: di seguito il comunicato.

Ammenda di € 15.000.00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati della tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.