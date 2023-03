Mourinho ha fiducia nella Juventus: “Può farlo anche con i 15 punti in meno!”

La domenica di Serie A si è conclusa con la sconfitta della Juventus di Massimiliano Allegri contro la Roma di Josè Mourinho per 1-0. I tre punti conquistati dai giallorossi li portano a quota 47 punti, al pari del Milan e dunque a una distanza di 18 punti dal Napoli primatista in classifica.

Con i 15 punti di penalizzazione la Vecchia Signora è attualmente fuori dalle coppe europee con soli 35 punti, come il Bologna settimo in campionato.

Al termine della partita è intervenuto l’allenatore giallorosso ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Mourinho ha speso parole d’elogio anche nei confronti della Juventus, oltre che per la prestazione della sua squadra.

Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal tecnico giallorosso:

Parliamo spesso con Allegri via messaggio. Abbiamo un ottimo rapporto da anni, la battuta c’è sempre via sms o via qualche amico. Adesso devo rispettare la sua frustrazione. La sua squadra mi piace perché anche con -15 può vincere 6/7 partite di fila.

Con la Roma non sai mai se porta a casa il risultato. Quando non sei al 100% sei una squadra che soffre. Un campionato sono 10 mesi: nelle partite isolate siamo capaci di fare partite serie. La Juve senza infortuni è una grande squadra.