Allegri sulla penalizzazione: “Non è mai esistita questa situazione nella storia del calcio!”

Sconfitta pesante per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha ceduto i tre punti alla Roma nella sfida di questa sera all’Olimpico. L’1-0 firmato Mancini ha lasciato la Vecchia Signora a quota 35 punti fuori dalla zona coppe europee, portando invece la Roma di Mourinho a pari punti con il Milan.

La Roma occupa ora il terzo posto in campionato a -18 dal Napoli, -2 dall’Inter e -1 dalla Lazio, reduce dalla vittoria contro gli azzurri di Luciano Spalletti.

Al termine della partita, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato la partita ai microfoni di DAZN, parlando del momento della sua squadra e ribadendo l’obiettivo della Juventus.

Di seguito un estratto delle sue parole:

Noi dovremmo essere secondi, ma non lo siamo e quando perdi una gara così ti cade il mondo addosso. Nella storia del calcio non credo sia esistita una situazione come quella che ha subito la Juventus.

Dobbiamo mantenere la calma ed evitare la frustrazione, dobbiamo arrivare tra le prime quattro alla fine e momentaneamente siamo secondi. L’obiettivo della Juventus è quello di raggiungere quelle davanti, mancano tredici giornate e oggi abbiamo buttato tre punti. Fuori parlano di tattica e tecnica, però nel calcio se vinci sei bravo se perdi hai sbagliato qualcosa.