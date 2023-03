Il Napoli si gode un po’ di riposo in vista della sfida di sabato prossimo, in programma al Diego Armando Maradona alle ore 18:00 contro l’Atalanta. Riposo che l’attaccante azzurro Giovanni Simeone ha sfruttato per fare visita a suo padre Diego in occasione di Atletico Madrid-Siviglia, match speciale per il tecnico dei madrileni.

Cholito in campo con papà Diego: le foto

Serata speciale per la famiglia Simeone: Diego Pablo, tecnico dell’Atletico Madrid, è entrato nella storia del club con la panchina numero 613. L’allenatore, per l’occasione, è stato celebrato da tutto lo stadio, dalla squadra e anche dalla sua famiglia. Cholito compreso, che è stato immortalato sul campo di gioco insieme a suo padre, premiato con una maglia speciale per celebrare quello che è un traguardo incredibile.

Clima di festeggiamenti accentuato anche dal risultato in campo: l’Atletico, infatti, ha battuto per ben 5-1 il Siviglia, portandosi al terzo posto scavalcando la Real Sociedad, rafforzando la sua candidatura per un posto in Champions League.

Di seguito, la foto della premazione con protagonista anche l’attaccante del Napoli: