Sacchi su Napoli-Lazio: “Nessun tatticismo e perdite di tempo, hanno fatto vedere cos’è il calcio”

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Parma oltre che della Nazionale, ha analizzato la sfida di ieri sera tra Napoli e Lazio all’interno dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Ho avuto la conferma che Sarri e Spalletti sono due autentici maestri e non due tattici. Insegnano calcio, non puntano solo sull’errore dell’avversario e sull’invenzione dei singoli. Danno un’identità alle loro squadre e sono convinti che il gioco sia il modo migliore per vincere. Nel loro modo di giocare ho letto fierezza e coraggio, determinazione e organizzazione. Il Napoli non deve demoralizzarsi, semmai ora la squadra di Spalletti deve mostrare la sua capacità di reazione.