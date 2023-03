Il Napoli ieri sera contro la Lazio ha perso per la prima volta in casa in questo campionato di Serie A, a causa dell’eurogol di Vecino che ha consentito agli uomini di Sarri di portare a casa i tre punti. Spalletti dopo quasi un anno ha perso un’altra volta in casa e la sensazione è che ancora una volta lui ci avesse visto lungo in conferenza, sottolineando l’importanza mentale di questa sfida.

Di seguito le analisi dei principali quotidiani:

Napoli Lazio pagelle Spalletti

La Gazzetta dello Sport, a margine della pagella di Spalletti, voto 6, ha scritto:

I rischi li aveva paventati tutti, ma stavolta non è riuscito ad aggiustare la gara in corsa. Deve capire se si tratta di un raffreddore o un principio di influenza.

Il Corriere dello Sport è stato invece più severo con il tecnico azzurro, dandogli un 5:

Non il solito Napoli, soprattutto per i meriti e la super fase difensiva della Lazio. Il primo ko interno non spaventa la capolista e non cambia il senso del campionato. Il Maradona applaude lo stesso.

Anche il Corriere del Mezzogiorno fa eco:

Sia ben chiaro subito, si tratta di una sbandata che non getta assolutamente il Napoli fuori pista, dall’alto dei suoi 17 punti di vantaggio sulla Lazio. Il risultato dà ragione al tecnico toscano, che fa bene a chiedere a tutti di non perdere concentrazione, di non lasciarsi trascinare dal clima di euforia fin troppo visibile in città.

Per concludere, Tuttosport regala un’insufficienza a Spalletti e chiosa: