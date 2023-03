Caressa rincara la dose: lo ha detto sul Napoli e sul possesso palla!

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le parole del giornalista Fabio Caressa in merito alla questione del possesso palla. Il botta e risposta, anche piuttosto acceso, in diretta a Sky con Marco Bucciantini ha fatto il giro del web, anche se tra i due è stato tempestivo il chiarimento, così come rivelato dallo stesso conduttore del Club di Sky.

La cosa, però, continua a far discutere e questa volta Caressa tira in ballo il Napoli e la sconfitta di ieri allo stadio Diego Armando Maradona, per mano della Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Il giornalista insiste: cosa ha detto sugli azzurri

Ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa ha commentato la sconfitta degli azzurri contro la Lazio, alludendo anche alla polemica di queste settimane che tanto ha fatto discutere e continua ancora a farlo.

“Il Napoli ha perso le sue uniche partite, contro Inter e Lazio, nelle due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palle. Mi viene da ridere, ma è un dato (ride, ndr)”, ha dichiarato Caressa.