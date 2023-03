Zielinski suona la carica: “Poco lucidi, ma stiamo facendo un ottimo lavoro”

Seconda sconfitta in Serie A per il Napoli. Gli azzurri cadono allo Stadio Maradona contro la Lazio. A decidere il match è un super gol di Matias Vecino che dalla distanza non ha lasciato scampo a Meret.

Gli azzurri restano comunque primi in classifica con con 15 punti di vantaggio proprio sulla Lazio che con la vittoria di stasera è salita in seconda posizione.

Piotr zielinski Napoli

Nel post partita, Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sconfitta appena subita.

Di seguito le sue parole: