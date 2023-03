Napoli-Atalanta, numeri da record su Ticketone: oltre 15.000 persone in coda

Entusiasmo alle stelle per il campionato disputato fino a questo punto dal Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono al primo posto in classifica e distano ben 18 punti da Inter e Milan al secondo posto e con la possibilità stasera di andare a 21 lunghezze almeno per una notte.

Numeri da record in campionato, numeri che però sono da record anche sul portale di vendite Ticketone. Dalle 15 infatti sono in vendita i tagliandi per la sfida in programma sabato 11 marzo contro l’Atalanta di Gasperini. Preso completamente d’assalto il portale online che ha registrato numeri pazzeschi nella prima mezz’ora di vendita.

Modalità di acquisto Napoli-Atalanta

Per i possessori della Fidelity Card c’è la possibilità di acquistare online i propri biglietti, questi ultimi vengono infatti poi caricati direttamente sulla tessera e risparmiano l’obbligo di doversi recare al punto vendita.

File che però sono lunghissime anche online e che hanno raggiunto oltre numeri da record. Oltre 15.000 le persone in coda in attesa del proprio turno e con il rischio di entrare nel portale con i biglietti già esauriti.