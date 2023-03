Edy Reja torna ad allenare: la nuova squadra dell’ex tecnico del Napoli

Edy Reja, allenatore ed ex calciatore italiano, è pronto a mettersi nuovamente in gioco per una nuova sfida alla guida di una squadra. L’ex tecnico del Napoli ha terminato la sua esperienza con la Nazionale albanese a gennaio e a 77 anni ha preso un nuovo incarico, dopo un breve periodo da consulente.

L’ex allenatore di Napoli e Lazio ha accettato la guida dell’ND Gorica. Si tratta di una squadra slovena, ad oggi ultima in classifica nel campionato. Al fianco di Edy Reja ci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari.

FOTO: Edy Reja

Di seguito il comunicato del club: