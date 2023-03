Kvaratskhelia, l’agente: “Ho parlato con Giuntoli del futuro di Kvara!”

Ospite del canale Youtube di Geo Team, Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha trattato tantissimi argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Europeo Under 21? Dovremmo chiedere a Khvicha stesso, il Napoli sicuramente non lo fermerà. È un essere umano, non un robot, bisogna prima vedere come starà fisicamente. Con Giuntoli ci siamo parlati, mi ha detto di non avere fretta. A Khvicha piace molto Napoli e nessuno farà niente. Se dovessimo prendere delle decisioni, Giuntoli sarà il primo a saperlo. Abbiamo tenuto una conversazione amichevole, mi ha chiesto di altri calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro paese”