Giacomo Raspadori è out per infortunio e sta lavorando facendo terapie quotidianamente per smaltire i problemi muscolari. Il Napoli sta facendo a meno dell’attaccante ex Sassuolo già da qualche settimana per uno stiramento che ha tolto una freccia all’arco di Spalletti. Senza il jolly offensivo, gli attaccanti in rosa sono costretti a stringere i denti anche nei momenti più serrati e a scendere in campo sempre al 100%.

Giacomo Raspadori era stato fondamentale, fino al momento dell’infortunio, soprattutto in Champions League. Quattro gol e due assist in cinque presenze: numeri da capogiro per un esordiente nella competizione europea più importante. Un solo gol in Serie A, ma decisivo per la vittoria al ‘Maradona’ contro lo Spezia.

Raspadori Napoli

Infortunio Raspadori: out un altro mese

Quando torna Raspadori dall’infortunio? Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sono cambiati i tempi di recupero. Per smaltire lo stiramento c’è bisogno di almeno un altro mese intero. Le settimana trascorse fino ad ora hanno alleggerito le prime difficoltà ma non sono ancora bastate ad accelerare il rientro.

Il Napoli non intende rischiare ricadute più serie, considerata anche la situazione in classifica, e ci va cauto. Il ritorno di “Jack”, dunque, è da tenere in considerazione solo per il mese di aprile.

Quante partite salta Raspadori?

Considerati i nuovi tempi di recupero, Raspadori dovrebbe saltare i prossimi impegni contro Lazio (in programma questo venerdì), Atalanta, Eintracht Francoforte e Torino. L’obiettivo è quello di tornare convocabile per la sfida al Milan del 2 aprile.