Statua di Maradona, parla Manfredi: il Sindaco cerca di fare chiarezza sulla vicenda

Negli ultimi giorni l’argomento più caldo in ambito Napoli è stata tutta la vicenda riguardo la scultura di Diego Armando Maradona dell’artista napoletano Domenico Sepe.

La statua raffigurante Diego, installata temporaneamente all’esterno dello stadio il 25 novembre 2021 (primo anniversario della morte), era stata regalata da Sepe al Comune di Napoli per l’installazione permanente all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta.

Nei giorni scorsi, però, il Comune ha rifiutato il regalo e ha rispedito al mittente l’opera, dopo mesi e mesi di iter burocratici che sembravano essere ultimati.

Sepe, dopo aver parlato anche ai nostri microfoni, ha indetto una conferenza stampa al Bar Gambrinus dove ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda.

Il Sindaco Gaetano Manfredi, invece, ha palato ai microfoni di Teleclub Italia e ha spiegato le motivazioni del rifiuto.

Questo è un tema molto delicato. Oltre alle posizioni dell’artista, che non è al corrente dei retroscena sulla statua, c’è un’inchiesta della magistratura, richieste di rinvio a giudizio su come questa statua sia stata ordinata, chi l’ha pagata etc. Dobbiamo separare il rispetto per la memoria di Maradona con quelle che sono delle zone d’ombra e quindi il Comune accetterà questa statua quando tutto sarà chiarito. Oggi la situazione non è chiara, ci vuole prudenza per ora. Aspettiamo che il corso della giustizia farà il suo percorso.