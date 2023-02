“Napoli fa gola a tanti, c’è un’offerta per acquistare la società”: svelate le cifre da capogiro!

La stagione del Napoli è stata finora incredibile e del tutto inaspettata. Gli uomini di Spalletti stanno dominando in Serie A staccando in classifica le due milanesi con un netto +18. Se il campionato sembra ormai già una formalità, il sogno dei tifosi partenopei è quello di proseguire il cammino anche in Europa.

I successi in campo nazionale e internazionale hanno attirato le attenzioni di vari investitori che sono disposti a far follie pur di strappare la società dalle mani del presidente De Laurentiis. A questo proposito è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio il giornalista Rai, Ciro Venerato.

Le dichiarazioni di Ciro Venerato a 1 Station Radio nel programma radiofonico “1 Football Club“:

“La notizia mi è arrivata due settimane fa, direttamente dal mondo bancario. Ho deciso, poi, di diffondere la notizia soltanto quando confermata da ulteriori riscontri. La multinazionale americana ha fatto un’offerta importantissima, che si aggira attorno al miliardo e duecento milioni. De Laurentiis, però, ritiene ancora bassa l’offerta. Per ora, dunque, non ci sono ancora i presupposti per chiudere l’operazione. Tuttavia, non escludo sviluppi. È una vicenda che dimostra come il Napoli faccia gola a molti investitori, in quanto società senza debiti e proprietaria di cartellini che hanno incrementato esponenzialmente il loro valore”.

“Anche il pubblico vanta la sua importanza ed ha aiutato a rafforzare il brand. Come il Napoli, anche la Juventus è un club di cui si parla molto nel modo finanziario, in quanto società che desta interesse e che potrebbe essere ceduta nei prossimi anni. Personalmente, ritengo che il presidente voglia proseguire il proprio percorso con il Napoli, a meno di eccezionali ed irrinunciabili offerte. In caso di promozione del Bari, inoltre, De Laurentiis non si farà trovare impreparato, potendo decidere di cedere proprio il club pugliese“.