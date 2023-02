Lazio-Sampdoria, i tifosi biancocelesti contro Napoli nel finale di partita

Continua la preparazione del Napoli in vista della sfida di venerdì 3 marzo contro la Lazio, partita che si disputerà al Diego Armando Maradona. Buone notizie per i biancocelesti che hanno recuperato Ciro Immobile già da sabato e che potranno contare sul loro capitano.

L’attaccante si è allenato in gruppo dopo aver svolto alcune sedute personalizzate per un fastidio muscolare, ma nella partita Lazio-Sampdoria è stato schierato titolare da Maurizio Sarri, giocando l’intera partita.

Cori contro Napoli

Alla presenza di Immobile si aggiunge il risultato ottenuto con la vittoria di 1-0, grazie alla rete all’80esimo minuto di Luis Alberto. Proprio nel finale, però, si è verificato un brutto episodio sugli spalti dell’Olimpico: si sono registrati i consueti cori razzisti. A gran voce, i tifosi biancocelesti hanno liberato un coro che intonava “Odio Napoli”.

Un episodio che si aggiunge alle varie scene di razzismo territoriale che si ripetono spesso e che sono da condannare, ma che purtroppo continuano a verificarsi in alcuni stadi d’Italia. Possibili tensioni in vista di un match che la squadra di Luciano Spalletti punta a vincere per continuare ad allungare sulle inseguitrici e continuare a segnare.