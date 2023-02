Kvaratskhelia, parla l’intermediario: “La trattativa con il Napoli iniziò tre anni fa, ma si complicò per un motivo”

Il nome di Khvicha Kvaratskhelia, nonostante non sia così facile da pronunciare, sarà uno di quelli più in voga nel panorama calcistico negli anni a venire.

Nella sua prima stagione nel calcio che conta, a soli 21 anni, Kvara sta mettendo in mostra doti innate e qualità tecniche fuori dal comune. Un gioiello di Cristiano Giuntoli e l’area scouting del Napoli, capaci di trovare questo fenomeno sconosciuto al grande calcio.

L’intermediario della trattativa per portare Khvicha a Napoli è stato Cristian Zaccardo, difensore ex Bologna, Palermo, Milan e Parma tra le altre e, soprattutto, campione del mondo con l’Italia nel 2006.

Intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Zaccardo ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa.

Di seguito una estratto della sua intervista.

Quando Khvicha giocava in Russia le situazioni erano diverse. Io quando lo vidi proprio tre anni fa per la prima volta, restai subito colpito dalle sue qualità, me ne innamorai. E entrando in collaborazione con l’agente Mamuka Jugheli e il suo entourage, mi chiesero di una soluzione italiana e insieme pensammo al Napoli, anche perché Cristiano Giuntoli già seguiva il ragazzo e si era informato.