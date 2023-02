La Lazio perde un titolare per la sfida con il Napoli: è ufficiale

Nella sfida tra Lazio e Sampdoria, la squadra di Maurizio Sarri ha perso un titolare in vista della sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. I biancocelesti rincorrono la Champions League con Roma, Atalanta, Milan e Inter e dovranno fare di tutto per provare a non perdere al Maradona.

Squalifica per Lazio Napoli

A dieci minuti dal termine della sfida tra Lazio e Sampdoria, Casale ha commesso un fallo nella metà campo dei padroni di casa che gli è costato il cartellino giallo, ammonizione pesante dato che il giocatore ex Verona era diffidato. Squalifica che costringe Casale a rinunciare alla trasferta contro il Napoli, match complicatissimo per la squadra capitolina che non avrà neanche il suo difensore.

Immobile e Zaccagni: le condizioni

Recuperato invece al 100% Ciro Immobile, l’attaccante di Torre Annunziata sembrava avere qualche problema ma nella sfida disputata oggi contro la Samp ha giocato per tutti e 90′. Recuperato anche Mattia Zaccagni, l’ex Verona è subentrato dalla panchina ed è parso in buone condizioni e quindi probabile titolare al Maradona.