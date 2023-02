Napoli da record, superato anche il Barcellona: la speciale classifica

Il Napoli continua a dominare la Serie A e l’ultima vittoria sul campo dell’Empoli per 2-0 (decisiva l’autorete di Ismajli e il gol di Victor osimhen, ndr) porta gli azzurri a più diciotto punti dall’Inter (battuta dal Bologna per 1-0, ndr) e dal Milan (vittorioso contro l’Atalanta, ndr).

Un rendimento da record per gli uomini di Luciano Spalletti, che ormai stanno scandendo un vero e proprio countdown per la vittoria del campionato. Non impossibile, certo, ma sicuramente difficile che le inseguitrici possano raggiungere i partenopei, dato il distatto certificato dalla classifica dopo ventiquattro giornate.

Il Barça perde contro l’Almeria: ‘sorridono’ gli azzurri

Intanto, in Liga arriva una notizia che in qualche modo fa ‘sorridere’ il Napoli. Il Barcellona, primo in classifica, è stato battuto dall’Almeria. La squadra di Xavi, però, è sicuramente tranquillizzata dal margine con le inseguitrici, ma la sconfitta di quest’oggi fa perdere un primato di non poco conto.

La squadra blaugrana, infatti, si è fermata a dieci vittorie esterne in campionato: meno una, a questo punto, del Napoli, che è salito con la vittoria di ieri a quota 11.