Lazio, Immobile out contro il Napoli? Novità in vista della sfida del Maradona

Archiviata la pratica Empoli con l’ennesimo successo stagionale che, complice anche la sconfitta odierna dell’Inter a Bologna, consegna al Napoli un distacco di ben 18 punti, la squadra di Luciano Spalletti guarda già alla prossima sfida in programma al Diego Armando Maradona.

Ospite nella serata di venerdì, che aprirà la venticinquesima giornata di questa Serie A, sarà la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che lo Scudetto lo sfiorò soltanto nel suo ultimo anno in azzurro. L’obiettivo, anche per questa volta, sarà quello di portare a casa il bottino pieno, come spesso sta accadendo in questa stagione da incorniciare e per avvicinarsi sempre più all’aritmetica certezza della vittoria del campionato.

Immobile è a disposizione di Sarri, novità anche su Romagnoli

Intanto, arrivano novità da Formello dopo l’allenamento odierno per la squadra biancoceleste. Nella fattispecie, sono molteplici i rientri in vista della sfida di domani contro la Lazio.

Romagnoli, Radu e Milinkovic sono in gruppo già da ieri, mentre Immobile e Zaccagni hanno rassicurato tutti svolgendo coi compagni la rifinitura. Tutti arruolabili per domani (e anche per Napoli, di conseguenza), con riserva proprio su Romagnoli, il quale obiettivo a questo punto è di rientrare per il match del Maradona.