BIGLIETTI NAPOLI LAZIO – Archiviata la pratica Empoli con l’ennesimo successo stagionale che, complice anche la sconfitta odierna dell’Inter a Bologna, consegna al Napoli un distacco di ben 18 punti, la squadra di Luciano Spalletti guarda già alla prossima sfida in programma al Diego Armando Maradona.

Ospite nella serata di venerdì, che aprirà la venticinquesima giornata di questa Serie A, sarà la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che lo Scudetto lo sfiorò nel suo ultimo anno in azzurro. Anche per quest’occasione, l’obiettivo dei partenopei saranno i tre punti per avvicinare sempre di più un sogno che in queste settimane sta divenendo una solida realtà: quello del Tricolore.

Napoli Lazio, le modalità della vendita dei biglietti a partire da domani

Di seguito, il comunicato del club azzurro in merito alle novità sui tagliandi per la sfida di venerdì contro la Lazio, dopo i primi giorni di vendita:

“La SSC Napoli informa i propri sostenitori che, in ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 10 del 2023, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 27 febbraio la vendita dei tagliandi, per la gara Napoli vs Lazio in programma il 3 marzo presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, proseguirà secondo le seguenti modalità:

on line, sul sito di Ticketone. In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso potrà essere caricato digitalmente sulla propria fidelity card ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Nel rispetto di quanto indicato nella Determinazione sopra citata, i residenti nelle regione Campania potranno acquistare i tagliandi anche se non sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione. Viceversa, i residenti nella altre regioni d’Italia potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”.

Inoltre, a partire dalle ore 15 di martedì 28 febbraio, saranno posti in vendita i tagliandi per gli utenti diversamente abili, per gli allievi delle scuole calcio campane e per le famiglie.

Vendita per utenti diversamente abili

I posti riservati ad utenti diversamente abili saranno acquistabili (previo esperimento della procedura di rilascio del c.d. codice univoco, indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi a questo il link https://promozioni.ticketone.it/event/it/48508/90600215/napoli-vs-lazio-serie-a-tim

Vendita per le scuole calcio campane (Tribuna Young)

I posti riservati alle scuole calcio campane (tribuna young) saranno acquistabili (previo esperimento della procedura di rilascio del c.d. codice promozionale, indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-young/), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi a questo il link https://promozioni.ticketone.it/event/it/48508/90600215/napoli-vs-lazio-serie-a-tim

Vendita per le famiglie (Tribuna Family)

I posti riservati alle famiglie (tribuna family) saranno acquistabili, previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ).

Questi i prezzi della tribuna family:

Adulti € 30,00

Under 12 € 15,00

Si precisa, infine, che la data e l’orario di svolgimento dell’evento potranno subire variazioni.