Dopo la trionfale notte di Francoforte, in cui il Napoli ha difatti ipotecato il passaggio storico ai quarti di finale della UEFA Champions League (traguardo mai raggiunto nella storia del club, ndr), battendo l’Eintracht per 2-0, la squadra di Luciano Spalletti si prepara in vista della sfida contro l’Empoli.

Un match che gli azzurri vogliono portare a casa anche per riscattare la brutta delusione incassata lo scorso anno, quando i toscani ribaltarono il risultato sul 3-2 soltanto nella parte finale di match. Per farlo, Spalletti valuta qualche cambio di formazione, senza tuttavia optare per un grande stravolgimento dell’undici iniziale, rispetto a quanto visto nell’ultima serata di Champions.

Frattanto, anche l’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, valuta le opportune contromosse, anche se dall’infermeria nelle ultime ore non arrivano buone notizie per lui.

Cambiaghi si infortuna: non ci sarà contro gli azzurri

Nicolò Cambiaghi salterà con ogni probabilità la sfida contro il Napoli, alla luce degli accertamenti effettuati nelle ultime ore.

Di seguito, il comunicato: