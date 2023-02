Dopo la trionfale notte di Francoforte, in cui il Napoli ha difatti ipotecato il passaggio storico ai quarti di finale della UEFA Champions League (traguardo mai raggiunto nella storia del club, ndr), la squadra di Luciano Spalletti si prepara in vista della sfida contro l’Empoli.

Un incrocio che l’anno scorso ha dato una grande amarezza ai tifosi azzurri, che questa volta esigono un riscatto in terra toscana, anche e soprattutto per continuare la lunga striscia di successi consecutivi che si protrae già da diverse settimane.

Per l’occasione, c’è chi vocifera di un possibile turnover, quantomeno minimo, per l’occasione, in vista anche dei prossimi incroci che, tra Serie A e Champions, possono dire molto.

Calendario Napoli prossime cinque partite

Probabili formazioni Empoli-Napoli, pochi cambi per gli azzurri

La sensazione, in vista di Empoli-Napoli, è che il tecnico Luciano Spalletti cambierà poco rispetto a quanto visto nell’ultima sfida contro l’Eintracht.

La novità potrebbe essere rappresentata dall’impiego dal primo minuto di Mario Rui al posto di Mathias Olivera, in campo per tutta la partita in Germania. In attacco, inoltre, solito ballottaggio tra Lozano e Politano: oggi, il messicano è uno degli uomini più in forma della squadra azzurra, ma non è escluso che l’ex Sassuolo e Inter possa scalzarlo, con El Chucky che a quel punto diverrebbe un’arma a disposizione a gara in corso.

Per il resto, non dovrebbero esserci novità nell’undici iniziale che sarà varato da Spalletti nella sfida in programma per sabato pomeriggio. Remote, seppur possibili, le possibilità di veder dall’inizio Elmas, magari al posto di Zielinski.