Checco Zalone pazzo del Napoli: “Succede ogni volta che segna!”

Con l’emozionante vittoria in Champions League contro l’Eintracht Francoforte di martedì, il Napoli attende il ritorno per archiviare la pratica e conquistare il passaggio ai quarti di finale: fondamentali come sempre Osimhen e Kvaratskhelia, il primo andando in rete e sbloccando il risultato, il secondo con il suo splendido tacco per assistere Di Lorenzo e mandare il suo compagno in gol nonostante il rigore sbagliato a inizio match.

Intanto gli azzurri si preparano alla sfida di campionato contro l’Empoli di sabato pomeriggio per continuare ad avvicinarsi verso l’obiettivo, sempre più vicino.

Checco Zalone sulla vittoria dello scudetto

A tal proposito è intervenuto durante il suo show “Amore + Iva” il comico Checco Zalone che proprio durante la tappa a Napoli, al Teatro Augusteo, ha parlato dell’entusiasmo dei tifosi e della possibile festa scudetto in chiave ironica e simpatica come sempre:

Comico Checco Zalone