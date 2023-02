Il Napoli viaggia spedito sul campo tra Serie A e Champions League con i ragazzi di Luciano Spalletti che stanno facendo brillare gli occhi a tutti i tifosi azzurri e a tutti gli amanti del calcio. Oltre al campo però, il lavoro costante in società è anche sul mercato, con Cristiano Giuntoli pronto a scovare altri affari di calciomercato.

Dahoud Napoli, Giuntoli ci prova

Secondo quanto riportato da Ruhr Nachrichten, portale tedesco vicino al Borussia Dortmund, il Napoli avrebbe messo nel mirino un calciatore dei gialloneri per rinforzare la rosa azzurra. Il calciatore in questione è Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane di ventisette anni. Il calciatore si libererà a zero a fine stagione per la scadenza del contratto e su di lui c’è anche la concorrenza di Milan e Leicester.

Chi è Dahoud

Come anticipato, Mahmoud Dahoud è un centrocampista centrale di piede destro, utilizzabile anche in mediana. È arrivato al Borussia Dortmund cinque anni fa dal Borussia Moenchengladbach, ma non è mai riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità con continuità a causa di continui acciacchi fisici. Al momento è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica dopo un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per oltre tre mesi.