Bargiggia: “Il Liverpool vuole Spalletti”, la reazione di De Laurentiis

Il giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, oltre che esperto di mercato, Paolo Bargiggia ha elogiato il Napoli dopo la sua bella vittoria in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Dopo i complimenti però ha rivelato un retroscena di mercato che potrebbe far preoccupare i tifosi azzurri.

Di seguito il tweet pubblicato da Paolo Bargiggia sul suo account Twitter ufficiale:

Il Napoli si gode la meritata vetrina internazionale ma deve anche guardarsi da un interessamento del Liverpool per Spalletti. Aurelio De Laurentiis, come avevo anticipato, ha comunque intenzione di esercitare l’opzione in favore del club.

Le lusinghe di un grande club come è il Liverpool rendono forse la giusta dimensione della risonanza che sta avendo il Napoli, per risultati e gioco, anche a livello europeo. C’è però una scelta chiarissima da parte del patron azzurro, che non ha alcuna intenzione di lasciar andare via il condottiero della squadra che sta per fare la storia della città di Napoli, tra Scudetto e forse chissà un traguardo storico anche dal punto di vista europeo.