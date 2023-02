Allegri: “In campionato stiamo recuperando un pezzetto alla volta”, poi il commento sul Napoli

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 0-3 sul Nantes in Europa League. Ecco quanto evidenziato:

Dopo questo successo non è che cambia la gerarchia degli obiettivi. C’è una cosa che non dobbiamo far passare: non è che perché siamo stati eliminati dalla Champions League, è facile vincere l’Europa League. Credo ci voglia molto rispetto per questa competizione, ci sono squadre di ottimo valore, vincere in Europa non è facile, noi abbiamo il dovere di provare a vincere, arrivare in fondo all’Europa League, come abbiamo il dovere di cercare di arrivare in fondo in Coppa Italia.