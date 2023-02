“Wanda Nara è stata a letto con Maradona”, risponde la showgirl!

Wanda Nara a letto con Maradona? Sembra incredibile eppure questa voce è molto insistente nell’ambiente del mondo dello spettacolo. Tanto che nel corso della prima puntata in prima serata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, questa è stata una delle principali domande poste alla showgirl e moglie di Mauro Icardi.

Belen non ha fatto niente in Argentina , dove io invece lavoro da quando ero molto piccola. Sono molto più famosa io lì. Ho iniziato come tata, ero bravissima e tutte le mamme mi volevano. Penso che qualsiasi cosa avessi fatto nella mia vita avrei avuto successo . Sono una donna libera: chi mi ama mi ama per questo, soprattutto le donne. Chi mi odia lo fa per lo stesso motivo.

Notte d’amore con Maradona? Non sono mai stata con lui. Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa. Non sono riuscita mai a parlarne con lui.

Icardi è mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca

Keita Balde? Non so cosa è successo, perché è stata scritta quella cosa della cornuta. La moglie di Keita ha scritto “Wacca”? Capisco che le donne preferiscono arrabbiarsi con altre donne invece che con il loro marito. Un giorno magari le spiegherò in privato.