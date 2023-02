Moratti: “Il Napoli può vincere la Champions. Ruberei due azzurri per la mia Inter”

La straordinaria vittoria per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, la forza del Napoli.

La squadra di Spalletti ha dominato per larghi tratti della gara e ha risposto a chi diceva che in Champions non sarebbe stato così facile come in Italia.

Victor osimhen" class="wp-image-778401" srcset="https://www.spazionapoli.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht-napoli-1200x674.jpg 1200w, https://www.spazionapoli.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht-napoli-150x84.jpg 150w, https://www.spazionapoli.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht-napoli-1536x863.jpg 1536w, https://www.spazionapoli.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht-napoli.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> Victor osimhen

I complimenti e gli elogi ai partenopei arrivano da tutte le parti del mondo e per molti addetti ai lavori, questa squadra può addirittura puntare alla vittoria della Champions League.

Anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha speso bellissime parole per Spalletti e i suoi ragazzi.

“Al Napoli toglierei Kvara e Osimhen”

Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

A Francoforte il Napoli ha fatto una gara straordinaria, non è più una sorpresa nemmeno in Europa: fa parte delle squadre che possono vincere la Champions League quest’anno, ma è una competizione difficile. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore.