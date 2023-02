“Lozano al 100% è come il miglior Kvara”: provocazione a sorpresa

Dopo una parte di stagione trascorsa tra alti e bassi alle spalle di Politano, è giunto il momento per Lozano di prendersi il palcoscenico da titolare e scalare le gerarchie.

Infatti, nelle ultime uscite il messicano ha fornito ottime prestazioni che potranno dargli sicuramente grande fiducia in vista dei prossimi importanti impegni.

SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirving Lozano of SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol221112_npy4e.jpg

“Sta giocando al 70% delle sue possibilità”

In particolare, ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Un calcio alla radio, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario del Chucky Lozano,

Queste le sue parole:

Su Lozano: “L’ho proposto al Napoli prima dell’acquisto effettivo, l’ho visto nascere, è un giocatore fortissimo. Sta giocando solo al 70% delle sue potenzialità, non si è mai visto al 100% al Napoli, al massimo delle sue potenzialità diventa come il miglior Kvara. Ha sofferto l’alternanza con Politano, adesso che è titolare e se gli verrà riconfermata questa fiducia, allora potremo vederlo davvero al 100%. Politano è un giocatore eccezionale, non c’è dubbio, ma Lozano solo da titolare e senza staffetta riuscirà ad essere il terzo tenore di questa squadra”.