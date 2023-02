Sarri annuncia diverse assenze per Cluj-Lazio: ci saranno contro il Napoli?

Questa sera si concluderanno le gare di andata degli ottavi di Champions League: Inter-Porto e Lipsia-Manchester City chiuderanno il tabellone.

Domani, invece, sono in programma le gare di ritorno degli spareggi di Europa League e Conference League: tra le italiane sono impegnate Roma e Juventus in Europa League e Lazio e Fiorentina in Conference League.

La Lazio giocherà in Romania contro il Cluj: i biancocelesti hanno grosse possibilità di passare il turno dopo la vittoria per 1-0 dell’andata firmata Ciro Immobile.

Oggi, alla vigilia del match, ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa, annunciando diverse assenze per la sfida di domani.

Maurizio Sarri

La conferenza di Sarri

Milinkovic oggi è tornato per la prima volta al centro sportivo, ma non era ancora in condizioni presentabili. Non ha fatto neanche l’allenamento, solo palestra. Zaccagni ha la febbre, oggi anche abbastanza alta. Romagnoli è sul percorso di guarigione, oggi o domani ha un controllo. Lo aspettiamo e vediamo se potrà rientrare. Radu deve ancora fare i controlli. Pedro dovrebbe avere un controllo stasera e speriamo anche la rimozione dei tamponi, si spera che in un paio di giorni possa allenarsi con la mascherina. Marcos Antonio ha avuto un problema simile a Milinkovic, ma un decimo rispetto a lui. Sono situazioni da monitorare giorno per giorno, soprattutto Milinkovic e Zaccagni

La speranza di Sarri è di recuperare almeno una parte di indisponibili per il big match contro il Napoli, in programma al Maradona tra poco più di una settimana (venerdì 3 marzo).