Napoli-Lazio, biglietti in vendita solo per i possessori di Fidelity Card: protesta dei titolari delle ricevitorie (VIDEO)

I tifosi del Napoli hanno ancora negli occhi la bellissima prestazione degli azzurri arrivata in Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Grazie anche alla stagione d’oro dei ragazzi di Spalletti, il tifo partenopeo sta rispondendo sempre presente: il Maradona è ormai sold out in ogni partita.

Sarà quasi sicuramente lo stesso anche per Napoli-Lazio, prossima partita in programma a Fuorigrotta. Da oggi la società ha fatto partire la vendita dei biglietti, ma non sono mancate le polemiche.

Infatti, come si legge nel comunicato della società, “In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita sarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”. In poche parole, chi non ha la Fidelity Card, per il momento, non può acquistare i biglietti, né su TicketOne, né in ricevitoria.

Stadio Maradona

Scoppia la polemica

I tifosi non hanno gradito questa scelta, ma anche i titolari delle ricevitorie autorizzate alla vendita dei tagliandi hanno protestato contro la società, accusandola di una mancata comunicazione tempestiva.

Queste le parole del proprietario di una ricevitoria di Scafati, rilasciate ai nostri microfoni.

Solo nelle ultime ore siamo stati avvisati della vendita dei biglietti riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card. Abbiamo 700 persone in fila che non possono fare il biglietto perché non hanno la tessera. È una cosa inaccettabile.

Chiediamo al Napoli di non avvisarci di queste cose nelle ultime ore, ma farlo almeno una settimana prima. Le persone che sono qui in ricevitoria non accettano questa modalità e criticano noi, anche se non possiamo fare nulla a riguardo. Noi proviamo a spiegare la situazione, ma loro non accettano le nostre scuse. È il Napoli a doversi prendere la responsabilità e spiegare per bene la modalità di vendita. Non è colpa di nessuno, ma le informazioni arrivano sempre in ritardo e questa è la colpa del Napoli.

A questo punto interviene un tifoso che spiega la sua situazione.