I tifosi del Napoli invadono Francoforte: ci sono anche dei supporters “particolari” per gli azzurri!

Come evidenziato dalla nostra redazione già nel corso di questa mattina, a Francoforte c’è stata una vera e propria ondata azzurra che ha “invaso” la città in vista del match di Champions League di stasera valido per l’andata degli ottavi di finale tra Eintracht e Napoli.

In particolare, grazie ai nostri inviati in Germania, siamo riusciti ad intercettare alcuni tifosi nella piazza principale della città tedesca, Piazza Romerberg. Erano presenti, tra gli altri, i tifosi del Club Napoli di Santa Maria Capua Vetere, quelli del club Santa Maria a Vico, oltre a quelli del club Novara Partenopea. Oltre ai tifosi azzurri però c’erano anche dei supporter decisamente particolari, che assisteranno al match stasera.

Abbiamo infatti intercettato degli appassionati di calcio, non tifosi specificamente del Napoli, che sono venuti a Francoforte da Israele solo per assistere alla partita degli uomini di Luciano Spalletti. Il calcio degli azzurri infatti sta facendo brillare gli occhi al mondo intero e questa ne è l’ennesima dimostrazione.