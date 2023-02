Il Napoli stasera giocherà una partita fondamentale per la stagione, visto che andrà in scena al Deutsche Bank Park di Francoforte l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht. Per farlo, come anticipato, gli azzurri potranno contare su una vera e propria ondata azzurra arrivata in Germania per sostenere la squadra.

Edo De Laurentiis con i tifosi del Napoli a Francoforte

Insieme ai tifosi del Napoli, in giro per la città c’era anche Edo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vice presidente del club. Il vice presidente azzurro ha concesso anche alcune foto ai tantissimi tifosi del Napoli arrivati a Francoforte, circa 2600 solo nel settore ospiti, oltre a molti altri che sono venuti senza biglietto per l’accesso al match.

Nell’ultimo periodo, il vice presidente azzurro si è mostrato spesso vicino alla squadra e alla tifoseria, sicuramente un segnale importante per mostrare sostegno alla squadra e all’ambiente in generale.

Di seguito lo scatto di Edo De Laurentiis insieme ai tifosi azzurri a Francoforte: