Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono le stelle del “nuovo” Napoli di Luciano Spalletti. I due attaccanti costituiscono una coppia di grandissimo livello, con numeri straordinari che stanno portando il club nell’Olimpo d’Italia e d’Europa.

Nella partita di domani di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Spalletti si affiderà ancora una volta alla coppia d’oro e in conferenza stampa ha parlato del loro exploit e delle loro potenzialità.

Kvaratskhelia e Osimhen? Hanno l’estro e la fantasia per mandare segnali al calcio mondiale. Però sono anche due ragazzi giovanissimi perché Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a sceglierli in un pacchetto molto ampio di calciatori. È gioventù che va plasmata e fatta maturare. Domani sera sarà un evento da sfruttare. Sapranno interpretare la partita di domani. Non è lecito avere paura, vedremo le solite giocate loro. A Kvara non puoi chiedere le stesse cose che chiedi a Di Lorenzo ma metterà tante altre cose sue. Mi aspetto che il Napoli tenterà di prendere la partita in mano. Bisogna provare a comandare la partita per far gol.