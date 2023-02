Eintracht-Napoli, partita ad alto rischio scontri: sarà vietato allo stadio

È la vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, è la vigilia di una grande notte di Champions League. L’attesa sta per terminare, la gara di andata degli ottavi di finale è alle porte e i tifosi partenopei attendono con ansia il fischio d’inizio del match.

Il Napoli, favorito sulla carta secondo gli esperti, ha una grande occasione per centrare per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea.

L’Eintracht, da parte sua, non ha nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale e ha già dimostrato di saperci fare in ambito internazionale, vincendo l’Europa League lo scorso anno.

Tifosi Eintracht

A Francoforte sul Meno saranno presenti tantissimi napoletani: il settore ospiti è andato sold out in pochissimi minuti e inoltre ci saranno anche molti partenopei che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto dello stadio, ma saranno comunque in Germania.

Proprio per questo motivo, la partita è da considerarsi ad alto rischio scontri. La tifoseria dell’Eintracht è nota per non essere proprio amichevole e il gemellaggio con quella dell’Atalanta rende gli ultras di Eintracht e Napoli rivali.

Decisione a sorpresa dei vigili del fuoco

Proprio per questo motivo, ci sarà un grosso dispiegamento delle forze dell’ordine all’esterno del Deutsche Bank Park.

Inoltre, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, i vigili del fuoco hanno deciso di vietare la tradizionale coreografia con i fumogeni in curva prima del match.

Spettacolo finanziato solitamente dai stessi giocatori dell’Eintracht e che questa volta, vista la massiccia presenza di tifosi del Napoli e del potenziale rischio scontri, sarà vietato.