Eintracht-Napoli, allenamento di rifinitura per i tedeschi: assente il centrocampista, è in dubbio per domani

Eintracht Francoforte-Napoli entra nel vivo, la vigilia del match di Champions League inizia a infuocarsi. In attesa delle conferenze stampa di rito (alle 13:30 quella di Oliver Glasner e Mario Gotze, mentre alle 18:45 parleranno Spalletti e Di Lorenzo), le due squadre hanno svolto l’allenamento di rifinitura della vigilia. Il Napoli ha lavorato al completo a Castel Volturno prima di partire per Francoforte (volo in programma nelle prime ore del pomeriggio): tutti a disposizione di mister Spalletti, anche Victor Osimhen, pienamente recuperato e pronto a incidere. Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring to give the side a 2-0 lead during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. SPI-2227-0011 L’Eintracht Francoforte si è invece allenato proprio al Deutsche Bank Park, ma il tecnico Oliver Glasner ha dovuto fare i conti con un’assenza dell’ultima ora. LEGGI ANCHE: Roma-Verona, i tifosi giallorossi contro Napoli: è successo in Curva Sud! Infatti, Sebastian Rode, centrocampista ex Bayern Monaco, ha saltato la rifinitura: il tedesco classe ’90 è alle prese con una sindrome influenzale. Il capitano dei tedeschi ha già dovuto alzare bandiera bianca nel match di Bundesliga del weekend contro il Werder Brema e adesso rischia il forfait anche per il match di domani sera. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

