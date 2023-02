Sassuolo-Napoli anche in Primavera, risultato diverso per gli azzurrini di Frustalupi

Il Napoli Primavera di Frustalupi ha affrontato il Sassuolo in trasferta per la 20ª giornata di Primavera 1 TIMVISION. La sfida si è da poco conclusa ed è terminata con il punteggio di 0-0, pareggio che non aiuta il Napoli in classifica. Gli azzurrini sono ancora in zona retrocessione a pari punti con il Milan e a tre punti di distacco dal Verona.

Sassuolo-Napoli Primavera

Sassuolo-Napoli Primavera

Partita che termina 0-0 e che vede vincere l’equilibrio. Punto che non serve a molto al Napoli di Frustalupi che però ha rischiato più volte di andare in svantaggio soprattutto per le giocate del giovane D’Andrea, ragazzo di origini partenopee che ha affrontato anche la prima squadra di Spalletti in campionato. In campo nel Sassuolo anche Adrian Cannavaro, figlio di Paolo e nipote di Fabio, quest’ultimo ha salvato i neroverdi nel primo tempo dopo una pericolosa azione di Rossi nel Napoli.

Classifica Napoli Primavera

Situazione dunque ancora complicata con gli azzurrini a quota 21 punti e al 15esimo posto, salvezza che dista tre punti e che resta comunque alla portata dei ragazzi di Frustalupi.

Questa la classifica in Primavera 1: