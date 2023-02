Nella serata di martedì, il Napoli sarà ospite dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Competizione che gli azzurri intendono onorare, approfittando anche della possibilità di poter gestire le forze, visto l’ampio margine costruito in classifica.

Tuttavia, l’intenzione dei tedeschi (che hanno battuto quest’oggi il Werder Brema per 2-0) è quella di mettere il bastone tra le ruote del Napoli. E stando alle dichiarazioni dei prossimi avversari, l’Eintracht farà di tutto per complicare la vita ai partenopei.

Il terzino dell’Eintracht, Philipp Max, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della sfida contro il Werder Brema. Di seguito, quanto evidenziato:

“Abbiamo giocato un’ottima partita e non abbiamo concesso quasi nulla per 90 minuti. Abbiamo fatto il nostro dovere in difesa e penso che sia una vittoria meritata. Oggi siamo stati molto concentrati e abbiamo dimostrato dopo la partita di Colonia che volevamo davvero vincere. Ora è il momento della massima concentrazione per martedì.

Sappiamo che sarà una partita fantastica. Dobbiamo superare il nostro 100%. In partite come questa ci vuole sempre un po’ di fortuna, ma possiamo sicuramente dare battaglia al Napoli. E dobbiamo assolutamente mostrare qualcosa di speciale.