Eintracht, il Werder Brema in campionato prima del Napoli: il risultato della sfida

Il Napoli continua a volare in Serie A e la vittoria di ieri sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo ha regalato ulteriori tre punti alla squadra di Luciano Spalletti, che vede sempre più avvicinarsi il sogno Scudetto a questo punto

Adesso, però, la concentrazione degli azzurri sarà tutta per l’Eintracht Francoforte, avversario nella sfida valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League.

L’Eintracht vince e convince: il risultato contro il Werder Brema

Intanto, la squadra di Glasner è scesa in campo quest’oggi contro il Werder Brema in campionato. Una partita che i prossimi avversari in Champions League del Napoli hanno portato a casa con il risultato di 2-0. Decisiva l’autorete, a inizio match, di Friedl e la rete, nella seconda frazione di gioco, di Kolo Muani, che al 52′ blinda il successo dei suoi.

Vittoria che mette sugli attenti la squadra di Spalletti, che vuole fare una gran bella figura anche in campo internazionale e continuare sull’ottimo percorso intrapreso già nella fase a gironi.